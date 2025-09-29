Oswaldo Vizcarrondo dirigirá a la Vinotinto en los partidos de octubre

La FVF oficializó este lunes a Oswaldo Vizcarrondo como el técnico de la Vinotinto, en carácter de interino, para la doble fecha FIFA de octubre.

«Vizcarrondo será el director técnico interino de la Vinotinto para los amistosos de la fecha FIFA de octubre ante Argentina y Belice«, indicó el comunicado oficial.

La selección de Venezuela enfrentará el 10 de octubre a la Albiceleste en Miami y el 14 al equipo centroamericano en Chicago.

«Le acompañarán Fernando Aristeguieta y Mario Rondón como asistentes técnicos en su grupo de trabajo«, continuó la nota.

Rondón funge como asistente de Vizcarrondo en la Vinotinto sub-17, mientras que Aristeguieta es el técnico del Caracas FC de la primera división.

«Finalizados los compromisos, Vizcarrondo continuará al mando de la Vinotinto sub-17, enfocando su preparación para el Mundial de Catar«, cerró la FVF.

La selección venezolana juvenil se estrenará en el Mundial sub-17 el 4 de noviembre.

Foto: Prensa FVF