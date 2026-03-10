Oswaldo Chaurant dejó de ser el técnico de Trujillanos

Trujillanos FC anunció este martes el final del ciclo del director técnico Oswaldo Chaurant, el primero que dejó su cargo en el Torneo Apertura 2026.

«Tras una serie de conversaciones y evaluaciones, hemos tomado la decisión de dar por concluida la relación contractual con nuestro director técnico Oswaldo Chaurant«, indicó un comunicado del elenco guerrero.

Chaurant fue el entrenador que le dio a Trujillanos el título de la segunda división de 2025 y el regreso a la primera división para la actual temporada. En el Apertura acumuló 4 empates y 2 derrotas.

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«A partir de este momento, Trujillanos FC se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico que comparta nuestra visión y valores, y que esté preparado para llevar al equipo a nuevas alturas«, destacó la nota oficial tras la primera salida de un técnico en la actual temporada de la Liga Futve.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo