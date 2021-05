Osorio se perderá la Copa América por lesión

El defensa Yordan Osorio informó que no formará parte de la Vinotinto en los compromisos oficiales de junio debido a una lesión.

“He tenido una lesión complicada y no podré estar con mi selección Vinotinto en los duelos de la Copa América“, publicó el jugador del Parma italiano en su cuenta de Instagram.

“Me duele mucho no estar presente, porque siempre lo he dado todo por vestir el uniforme de mi país“, agregó el central, que incluyó en el posteo dos fotografías con muletas y sin apoyar el pie derecho.

Osorio se convirtió en la primera baja de la selección venezolana desde el anuncio la semana pasada de la lista preliminar de convocados para la competición que se disputará en Argentina y Colombia, además de la doble fecha de eliminatorias que le precederá.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo