Morr: “No estamos al nivel de enfoque y reacción que ameritan estos partidos”

Metropolitanos FC dejó escapar la oportunidad de sumar sus primeros puntos en la Copa Libertadores con una derrota ante Independiente Medellín, con un gol en los primeros instantes del segundo tiempo.

“Antes del último juego, es lógico aceptar que no estamos al nivel de enfoque y de reacción que ameritan estos partidos“, afirmó el técnico violeta, José María Morr, en la rueda de prensa tras el duelo internacional.

“Los 10 goles que tenemos en contra han sido de detalles. Nos sacan la roja y después todo se hace por ganas, más que por capacidad o planteamiento“, analizó el entrenador.

La caída ante el DIM dejó al vigente campeón nacional sin puntos en sus tres presentaciones como local en la actual edición de la Copa.

“Lo planteado fue lo que se vio en los primeros 15 minutos, esperarlos porque tiene buen sostenimiento de la pelota, verticalidad. Jugamos con dos líneas de cuatro y dos delanteros para hacer transiciones. Hubo opciones. El primer tiempo salió redondo“, repasó Morr.

Loading...

“No me gustó el segundo tiempo, no por el gol“, agregó el entrenador.

El técnico habló del efecto anímico de la caída en la Copa y compartió la responsabilidad con sus jugadores: “Hay un vacío que deben mejorar, igual nosotros como cuerpo técnico. Yo estoy vacío en lo emocional por no sumar, y la manera de volver es luchar la liga desde el 23 de junio, es transmitirles eso“.

Metropolitanos completará su primera Libertadores de visita ante el Nacional uruguayo: “La planificación interna era luchar el tercer puesto, con Medellín. La sensación es muy mala y en lo personal, para jugar Copa así, prefiero prepararme mejor para poder competir“.

“No he visto una empresa que no surja sin plata. Es la realidad, necesitamos inversión, cosas por mejorar“, reflexionó Morr.

“Ellos tienen extranjeros y criollos de peso y nosotros seguimos forjando. Creo que la diferencia es que el venezolano quiere asistir y no competir, nos quedamos con que estamos en la Copa, jugamos seis partidos y la exigencia queda hasta ahí“, señaló el timonel.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Metropolitanos FC