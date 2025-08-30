Monagas mantuvo su racha positiva

Este sábado arrancó la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 con tres partidos, que le dieron triunfos a Monagas SC, Carabobo FC y Deportivo La Guaira.

Monagas venció 2-0 a Metropolitanos FC. Fernando Basante de penal en el minuto 9 y Edanyilber Navas en el 84 fueron los goleadores.

El elenco oriental siguió invicto bajo la conducción del argentino Marcelo Zuleta, con 10 partidos entre Liga Futve y Copa Venezuela.

Carabobo ganó 0-2 ante Rayo Zuliano. Los tantos del conjunto valenciano fueron de Yohandry Orozco en el 13 y el colombiano Flabián Londoño en el 88.

Loading...

La Guaira superó 3-1 a Portuguesa FC. Aitor López adelantó a la visita en el 4 pero el puntero del Clausura remontó con Yordan Osorio en el 67, Keiber Lamadrid en el 68 y José Alí Meza en el 77.

El equipo naranja se convirtió en el primer clasificado a la Fase Final, con cuatro fechas de antelación.

El domingo continuará la jornada con los encuentros UCV FC-Zamora FC, Anzoátegui FC-Academia Puerto Cabello y el clásico andino Deportivo Táchira-Estudiantes de Mérida.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Monagas SC