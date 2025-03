Monagas-Defensor Sporting y UCV-Corinthians en la Libertadores

La Conmebol realizó este jueves el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores 2025, en las que verán acción Monagas SC y UCV FC.

Monagas se medirá en la Fase 1 a Defensor Sporting, abriendo en Maturín y cerrando en Montevideo, en fechas por definir del 4 al 13 de febrero.

En la edición 2024, Academia Puerto Cabello eliminó al cuadro uruguayo en la misma instancia.

En caso de que el elenco oriental pase a la siguiente ronda, su rival será Cerro Porteño.

UCV, debutante en la máxima competición continental, enfrentará en la Fase 2 a Corinthians, iniciando en Caracas y cerrando en Sao Paulo.

Las fechas de esta ronda se definirán entre el 18 y el 27 de febrero.

Copa Libertadores 2025 – Fase Preliminar

Fase 1

E1 Representante de Bolivia vs. El Nacional

E2 Nacional (PAR) vs. Alianza Lima

E3 Monagas SC vs. Defensor Sporting

Fase 2

C1 Deportes Iquique vs. Santa Fe

C2 Representante de Bolivia vs. Bahia

C3 (Monagas/Defensor Sporting) vs. Cerro Porteño

C4 (Bolivia/El Nacional) vs. Barcelona

C5 UCV FC vs. Corinthians

C6 Representante de Colombia vs. Melgar

C7 Boston River vs. Ñublense

C8 (Nacional/Alianza Lima) vs. Boca Juniors

Fase 3

C1 vs. C8

C2 vs. C7

C3 vs. C6

C4 vs. C5

Lavinotinto.com

Foto: Archivo