Metropolitanos superó a Estudiantes en el inicio de la segunda fecha

La segunda jornada de los cuadrangulares del Torneo Apertura 2026 empezó este viernes con el duelo entre Metropolitanos FC y Estudiantes de Mérida.

El encuentro disputado en el estadio Olímpico de la UCV favoreció al local 2-0, luego de convertir en los minutos finales tras varios intentos en la noche.

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El argentino Agustín Bianciotti completó una jugada colectiva en el minuto 74 y Nicolás Fedor anotó el segundo de penal en el 80.

Metropolitanos subió al primer puesto del Cuadrangular B con 4 puntos.

El sábado se disputarán los compromisos Deportivo La Guaira-Portuguesa FC, UCV FC-Academia Puerto Cabello y Deportivo Táchira-Carabobo FC.

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Foto: Prensa Metropolitanos FC