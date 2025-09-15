Metropolitanos siguió anunciando bajas

Metropolitanos FC informó este lunes de la salida de su plantel del defensa colombiano Eduardo Zapata.

«Metropolitanos FC anuncia la desvinculación contractual de Eduardo Zapata por mutuo acuerdo«, publicó el cuadro violeta en las redes sociales.

El zaguero se unió al delantero uruguayo Gastón Poncet como los jugadores que dejaron el equipo en los últimos días.

Además, el conjunto capitalino no contará en el resto del Torneo Clausura con Sneider Navarro, por una fractura nasal que lo mantendrá dos meses fuera de las canchas.

Metropolitanos rompió en la fecha 10 del Clausura una racha de ocho partidos sin ganar entre liga y copa, lo que le permitió mantener la opción de avanzar a la Fase Final.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Metropolitanos FC