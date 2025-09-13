Más triunfos de los locales en la décima fecha del Clausura

Este sábado se disputaron dos encuentros de la jornada 10 del Torneo Clausura 2025, con triunfos para Zamora FC y Academia Puerto Cabello.
Zamora superó 1-0 a Rayo Zuliano. El gol de la diferencia llegó en el minuto 90+1, por medio del argentino Bruno Vides.
Puerto Cabello ganó 1-0 ante Deportivo La Guaira. Un tanto de Edwuin Pernía, quien se ratificó como líder goleador del torneo, en el 41 fue el único de la noche.
La derrota zuliana confirmó a Deportivo Táchira y Carabobo FC como el segundo y tercer clasificados a la Fase Final, uniéndose a La Guaira.
El domingo cerrará la fecha con Portuguesa FC-Deportivo Táchira, Carabobo FC-Caracas FC y Monagas SC-UCV FC.
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Academia Puerto Cabello