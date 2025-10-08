Marcelo Zuleta dejó de ser el técnico del Monagas SC

El Monagas SC anunció este miércoles la desvinculación del técnico argentino Marcelo Zuleta antes de la Fase Final del Torneo Clausura.

«La junta directiva del Monagas SC informa a los medios de comunicación, aficionados y público en general que el profesor Marcelo Zuleta culmina su etapa como director técnico de nuestro equipo«, indicó el comunicado azulgrana.

Zuleta asumió el banquillo oriental en julio, logró hilvanar un invicto de 13 partidos entre liga y copa, y consiguió el boleto a la Fase Final del Clausura y la Copa Sudamericana.

Monagas debutará en los cuadrangulares el viernes 17 de octubre, como visitante ante Zamora FC.

Foto: Prensa Monagas SC