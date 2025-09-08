Luis Carrero anunciado por el Maribor esloveno

El Maribor de Eslovenia confirmó el fichaje del volante Luis Fernando Carrero, proveniente del Deportivo Táchira.

«Carrero llega cedido hasta el final de la temporada 2025-2026, con opción de compra«, publicó el cuadro europeo en su sitio oficial.

El jugador de 18 años de edad iniciará su periplo en el equipo sub-19 pero con proyección de ser promovido más adelante al plantel profesional del club de la primera división eslovena.

Carrero debutó con el conjunto aurinegro en la primera división en 2023 y también cuenta con convocatorias a las categorías juveniles de la Vinotinto.

Foto: Nkmaribor.com