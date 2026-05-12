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Los punteros de los cuadrangulares sumaron en la tercera fecha

12 de mayo, 2026

Este martes se disputaron dos de los encuentros de la fecha 3 de la Fase Final del Torneo Apertura 2026.

Deportivo Táchira y Metropolitanos FC igualaron 1-1. El club aurinegro se adelantó por medio de un cabezazo del uruguayo Rodrigo Pollero en el minuto 51 y el argentino Agustín Bianciotti emparejó en el 62.

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UCV FC y Deportivo La Guaira empataron 1-1. El colombiano Juan Camilo Zapata abrió la cuenta en el 52 y el argentino Guillermo Ortiz igualó en el 90+4.

Los resultados permitieron a UCV y Metropolitanos seguir al frente de cada cuadrangular, con 5 puntos cada uno.

El miércoles cerrará la primera vuelta, con los partidos Carabobo FC-Estudiantes de Mérida y Academia Puerto Cabello-Portuguesa FC.

Lavinotinto.com
Foto: Prensa Metropolitanos FC

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