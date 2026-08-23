Resultados, goles y clasificación de la quinta jornada del Clausura 2026

Entre el viernes y el domingo se disputaron los siete encuentros correspondientes a la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la primera división.
Anzoátegui FC 0-0 Trujillanos FC – Viernes 21 agosto
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz
Caracas FC 1-1 Carabobo FC – Viernes 21 agosto
Goles: Robert Hernández 24′ – Darwin Machís 34′
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: Olímpico, Caracas
Rayo Zuliano 1-4 Deportivo La Guaira – Sábado 22 agosto
Goles: Luis Dugarte 1′ – Guillermo Ortiz 38′ 77′ Juan Castellano 53′ p César Da Silva 88′
Árbitro: Carlos Marabay (Bolívar)
Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo
Zamora FC 2-0 UCV FC – Sábado 22 agosto
Goles: Arles Flores 8′ Richard Celis 18′
Árbitro: Rubén González (Lara)
Estadio: La Carolina, Barinas
Estudiantes de Mérida 1-1 Academia Puerto Cabello – Sábado 22 agosto
Goles: Jesús Hernández 60′ – Jiovany Ramos 42′
Árbitro: Miguel Rosales (Cojedes)
Estadio: Metropolitano, Mérida
Metropolitanos FC 3-1 Deportivo Táchira – Sábado 22 agosto
Goles: Christian Camarillo 28′ Nicolás Fedor 48′ Kavier Ortiz 90+2′ – Jeferson Caraballo 45+2′
Árbitro: Yender Herrera (Aragua)
Estadio: Olímpico, Caracas
Monagas SC 0-0 Portuguesa FC – Domingo 23 agosto
Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)
Estadio: Monumental, Maturín
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Monagas SC