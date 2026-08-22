Metropolitanos venció a Táchira en duelo directo

Este sábado se disputaron cuatro partidos de la quinta jornada del Torneo Clausura 2026.

Metropolitanos FC superó 3-1 a Deportivo Táchira. El cuadro violeta dio una demostración de buen planteamiento en el duelo a puerta cerrada. Christian Camarillo abrió la cuenta en el minuto 28 y Jeferson Caraballo igualó en el 45+2.

Nicolás Fedor rompió la paridad en el 48 y el ecuatoriano Kavier Ortiz cerró en el 90+2. La visita jugó con uno menos tras la expulsión del uruguayo Guillermo Fratta en el 71.

Deportivo La Guaira goleó 1-4 a Rayo Zuliano. Luis Dugarte adelantó al local de chilena en el 1. El argentino Guillermo Ortiz igualó en el 38, Juan Castellano anotó de penal en el 53, Ortiz de nuevo en el 77 y completó César Da Silva en el 88.

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Estudiantes de Mérida y Academia Puerto Cabello empataron 1-1. El panameño Jiovany Ramos puso en ventaja al cuadro fortinero en el 43. Jesús Hernández igualó en el 60.

Zamora FC retornó al triunfo con un 2-0 ante UCV FC. Arles Flores inauguró la cuenta con un gran remate de media distancia en el 8 y Richard Celis aumentó en el 18.

El duelo entre Monagas SC y Portuguesa FC fue suspendido por la intensa lluvia caída en el Metropolitano de Maturín y reprogramado para el domingo a las 9 y 30 de la mañana.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Táchira