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Par de empates en el inicio de la quinta fecha del Clausura

21 de agosto, 2026

La quinta jornada del Torneo Clausura 2026 inició este viernes con par de encuentros, que se saldaron con igualdades.

Caracas FC y Carabobo FC empataron 1-1 a puerta cerrada en el Olímpico capitalino. Robert Hernández adelantó al local con un tiro libre en el minuto 24, Darwin Machís igualó en el 34.

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Anzoátegui FC y Trujillanos FC igualaron 0-0. El resultado mantuvo al cuadro de Valera en el puesto de descenso en la tabla acumulada.

El sábado se completará la fecha con los encuentros Rayo Zuliano-Deportivo La Guaira, Zamora FC-UCV FC, Estudiantes de Mérida-Academia Puerto Cabello, Monagas SC-Portuguesa FC y Metropolitanos FC-Deportivo Táchira.

Lavinotinto.com
Foto: Prensa Caracas FC

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