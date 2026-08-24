Deportivo Táchira anunció al argentino Alexander Woiski

El Deportivo Táchira informó este lunes la incorporación del atacante Alexander Woiski, como uno de sus refuerzos importados para el resto del Torneo Clausura 2026.

«Refuerzo de lujo para el ataque aurinegro. Bienvenido al Más Grande, Alexander, la familia aurinegra te recibe con los brazos abiertos, y con mucha ilusión, porque vamos con todo por el Clausura«, publicó el club andino en las redes sociales.

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Woiski, de 20 años de edad, firmó hasta diciembre de 2027 «con opción de extensión hasta diciembre de 2030».

Puede jugar como delantero y extremo. Fue parte de las menores del Mallorca español y jugó en la reserva del River Plate argentino, además de disputar en Venezuela el Sudamericano sub-20 2025 con Argentina.

El atacante ocupará una plaza de extranjero luego de la salida del argentino Leandro Fioravanti, quien ahora forma parte del Anzoátegui FC, y a la espera de que se defina el status del uruguayo Jairo Villalpando.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo