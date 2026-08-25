El clásico Táchira-Caracas se jugará el domingo a las 5 de la tarde

La Liga Futve confirmó la fecha y horario del clásico entre Deportivo Táchira y Caracas FC, que forma parte de la sexta jornada del Torneo Clausura 2026.

El partido se disputará en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, el domingo 30 de agosto, a las 5 de la tarde.

El club aurinegro llegará al compromiso en la segunda posición de la tabla, tras perder el invicto en el certamen, y tendrá la ausencia del suspendido Guillermo Fratta.

Por el lado capitalino, será la segunda presentación en la liga con Noel Sanvicente en el banquillo, luego de igualar en casa en la anterior fecha.

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Otros cuatro encuentros se disputarán el domingo y la jornada cerrará el lunes con dos compromisos.

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