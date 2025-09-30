Los dos cupos a la Fase Final del Clausura se definirán el domingo

La Liga Futve publicó la programación de la última jornada del Torneo Clausura 2025, dejando la definición de los dos últimos clasificados a la Fase Final para el domingo.

La fecha 13 se jugará entre sábado y domingo. Sin embargo, los encuentros de los cinco equipos con chance de completar el llamado G-8 se realizarán el domingo a las 3 y 30 de la tarde.

Los cotejos son Rayo Zuliano-Metropolitanos FC, Estudiantes de Mérida-Yaracuyanos FC, Caracas FC-UCV FC y Portuguesa FC-Academia Puerto Cabello.

Loading...

El domingo a la misma hora se disputará el Anzoátegui FC-Monagas SC, con interés en la lucha por cupos a la Copa Sudamericana.

Los cotejos sabatinos serán Deportivo Táchira-Carabobo FC y Deportivo La Guaira-Zamora FC, que configurarán los cabezas de serie para la Fase Final.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Estudiantes de Mérida