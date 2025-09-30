Buscar
Los dos cupos a la Fase Final del Clausura se definirán el domingo

30 de septiembre, 2025

La Liga Futve publicó la programación de la última jornada del Torneo Clausura 2025, dejando la definición de los dos últimos clasificados a la Fase Final para el domingo.

La fecha 13 se jugará entre sábado y domingo. Sin embargo, los encuentros de los cinco equipos con chance de completar el llamado G-8 se realizarán el domingo a las 3 y 30 de la tarde.

Los cotejos son Rayo Zuliano-Metropolitanos FC, Estudiantes de Mérida-Yaracuyanos FC, Caracas FC-UCV FC y Portuguesa FC-Academia Puerto Cabello.

El domingo a la misma hora se disputará el Anzoátegui FC-Monagas SC, con interés en la lucha por cupos a la Copa Sudamericana.

Los cotejos sabatinos serán Deportivo Táchira-Carabobo FC y Deportivo La Guaira-Zamora FC, que configurarán los cabezas de serie para la Fase Final.

Lavinotinto.com
Foto: Prensa Estudiantes de Mérida

