Llaneros tendrá compleja visita al Liverpool uruguayo

El Liverpool uruguayo buscará este miércoles hacer valer la victoria por dos goles en el primer encuentro y aprovecharse de los problemas que sufre el Llaneros de Guanare venezolano para sellar su clasificación en Montevideo a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

El equipo uruguayo llega en un buen momento debido a que ha cosechado un triunfo y un empate en las primeras dos fechas del torneo Apertura y viene de ganar la Supercopa ante el Nacional.

Además, el buen rendimiento del partido ante los venezolanos deja al negriazul con un claro favoritismo para quedarse con la llave.

El Liverpool dominó de principio a fin al Llaneros en Barinas e incluso mereció ganar por más goles de lo que finalmente hizo.

Para este encuentro, los dirigidos por Román Cuello llegan con la motivación de haber logrado un particular empate en el encuentro ante Deportivo Maldonado por la segunda fecha del Apertura.

Cuando iban 1-1, el arquero del Liverpool, el argentino Andrés Mehring, cometió una falta dentro de su área y fue expulsado. Como ya no había más cambios disponibles, el zaguero Ernesto Goñi tuvo que ponerse los guantes y se transformó en el héroe de la tarde al atajar el penal y cuidar la igualdad de su equipo.

Para el partido del miércoles (6 y 15 de la tarde, hora venezolana) en el estadio Luis Franzini de Montevideo -sede de Defensor-, el entrenador podrá contar con todos sus futbolistas y con especial foco en el delantero Emiliano Alfaro, un ídolo de la institución que se recuperó recientemente de una lesión.

Enfrente estará el Llaneros, que atraviesa un duro momento a nivel tanto institucional como deportivo. Llega sin esperanzas de trascender y con el peso de los problemas económicos que disminuyeron la plantilla y relegaron al club a la segunda división por incurrir en impagos.

Es probable que el entrenador Edwin Quilagury use un once inicial del duelo de ida, que no incluiría extranjeros.

