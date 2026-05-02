Levski de Christian Makoun se tituló en Bulgaria

El Levski Sofia de Christian Makoun se coronó campeón de la liga de Bulgaria con cuatro jornadas de antelación.
El defensa disputó todo el partido, en la victoria 1-0 de su equipo ante el CSKA 1948.
Makoun llegó a 21 partidos jugados, 19 de ellos como titular, con 1 gol anotado en la actual campaña.
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Levski acumula 76 puntos en 32 fechas y aseguró el primer lugar de la ronda de campeonato, además del boleto a la UEFA Champions League.
El conjunto del venezolano obtuvo su primer campeonato desde 2009, llegando a 27 en su historia. Además, rompió la cadena de 14 títulos consecutivos del Ludogorets.
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Foto: Levski.bg