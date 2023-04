Leonardo González: “No pudimos liquidarlo cuando había que liquidarlo”

Caracas FC acumuló su sexto empate en una campaña en la que se mantiene en la zona alta de la tabla pese a que cedido puntos en condición de local.

“Es lo que viene pasando en la mayor cantidad de partidos que jugamos aquí: un equipo dominador, que genera muchas oportunidades pero nos las estamos concretando todas, al que le generan poco y llega el gol de ellos“, repasó el técnico avileño Leonardo González, tras la igualdad ante Mineros de Guayana.

El club rojo inició ganando con un gol en el primer minuto, pero no pudo ampliar la cuenta y sufrió el tanto del empate en el propio primer tiempo.

“No pudimos liquidarlo cuando había que liquidarlo. Hicimos el gol rápido y era un Mineros desdibujado en ese momento, había que hacerles el segundo, el tercero. Cuando un equipo a lo mejor no está bien y no terminas de concretar las oportunidades, pasan cosas como esta“, analizó el estratega.

A pesar del resultado, Caracas está en el tercer lugar de la clasificación: “Necesitamos ese poquito de concretar y mantener los ceros. Sabemos que el equipo debería tener más puntos, por su nivel, por su juego, por los jugadores que tiene, estamos en deuda y seguiremos trabajando“.

Tras el primer tercio del certamen, González insistió en que su equipo pudiese estar mejor en cuanto a puntos: “Esto está muy pegado, con muchos empates. Academia se ha despegado pero el resto hemos tenido un rendimiento regular, porque no hemos alcanzado el mayor nivel posible para estar con más tranquilidad en los puntos“.

El siguiente compromiso para el Caracas será el clásico de visita ante el Deportivo Táchira: “Son juegos en los que la concentración va a ser al máximo, la motivación está porque a todos les gusta jugar clásicos. La semana va a ser espectacular, para buscar en una cancha difícil lo que hemos perdido aquí en casa“.

“Jugué muchos y en muchos me fue bien, partidos importantes para titularnos campeones. Esperemos arrancar bien en el primer clásico como entrenador, con el resultado que todos estamos esperando“, cerró González.

