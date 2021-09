Leonardo González: “Terminar once contra once es una meta que tenemos”

Este jueves, la selección venezolana disputará un partido de importancia ante Paraguay, con la intención de abandonar el último puesto de las eliminatorias sudamericanas.

“Terminar once contra once es una meta que tenemos. Nos queda el sabor amargo de qué hubiese pasado once contra once ante Argentina y Perú. Queremos fortalecer el orden táctico, luego creerla e intentar de cara al arco“, comentó el seleccionador Leonardo González en la rueda de prensa previa al choque premundialista.

La Vinotinto cedió ante Argentina y Perú, en ambos casos con expulsiones en el primer tiempo que perjudicaron su accionar.

“Contra Perú vi un equipo ordenado, entregado. Estábamos asociando, los teníamos controlados, con una o dos oportunidades, estaba tranquilo, porque el partido se estaba dando como queríamos nosotros. Pero son muchas adversidades y quedamos otra vez con diez“, repasó en relación al más reciente encuentro.

Además de la suspensión de Tomás Rincón, en la defensa se acumulan las ausencias, por lo que solo estarán disponibles para conformar la zaga central Nahuel Ferraresi, John Chancellor y Francisco La Mantia.

“En la parte defensiva vamos a seguir trabajando para jugar más por fuera, para equivocarnos menos por dentro. Hemos perdido tres defensas centrales, hoy solo tenemos tres opciones, no hay espacio para poder maniobrar, complica un poco“, analizó.

González adelantó cómo se prepara el cuadro nacional para encarar el duelo del jueves en el Defensores del Chaco.

“Paraguay tiene juego directo, hay que tener la pelota, hacerle daño por las bandas, hacernos fuertes en la pelota parada. Con lo que tenemos vamos a intentar ser ordenados y ganar los duelos que contrarresten el juego ofensivo de ellos“, indicó el estratega trujillano.

En lo ofensivo, comentó que Josef Martínez no se encuentra en las mejores condiciones por lo que no descarta jugar con un hombre “detrás del delantero”, en lugar de dos puntas. Además elogió la labor hecha por Oscar González, quien debutó con la Vinotinto en la actual ventana internacional.

Leonardo González está ejerciendo como seleccionador interino. El presidente de la FVF, Jorge Giménez, remarcó esta semana que sigue la búsqueda de un entrenador extranjero y que el técnico del Deportivo Lara se mantendría hasta que se concrete esta contratación.

“El presidente lo dejó claro: venimos por tres partidos. Evaluarán, y si hay la posibilidad, la estudiaremos. Cumpliremos con estos tres partidos. Hoy es solamente hasta mañana (jueves)“, precisó el entrenador.

“Acabamos de llegar en un momento de transición, cuando había una planificación. Estoy contento por la aceptación del grupo, lo que van entendiendo. Tenemos que recuperar la competitividad del equipo, querer ganar, no podemos victimizarnos“, agregó González.

Lavinotinto.com

Foto: EFE