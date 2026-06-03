La Vinotinto cayó por segunda vez en el Maurice Revello

La selección de Venezuela sub-20 perdió 3-1 ante la de Costa de Marfil en su segundo partido en el Torneo Maurice Revello 2026.

La Vinotinto lució incómoda ante la presión constante y el juego físico de su rival, pese a que llegó a igualar la cuenta en la segunda parte.

Luego de muchos minutos con pocas ocasiones, el elenco marfileño anotó en el minuto 35 por medio de Jocelin Ta Bi.

Venezuela introdujo variantes ofensivas en la segunda mitad, mejoró en su juego y marcó su primer gol en el certamen con un tiro libre de Henrry Díaz en el 70.

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El equipo nacional arriesgó para buscar el segundo y le pesó en contra. Eddy Doué anotó en el 84 con un tiro tras el córner y en el 90+6 Dramane Kamagaté puso el tercero en un rápido ataque.

Sin puntos en 2 fechas, la Vinotinto es el colista del Grupo B y tendrá fecha libre el sábado.

La alineación de Juan Domingo Tolisano fue la siguiente: Erickson Lira, Aytor Herrera, Marcos Maitán, Sebastián Hernández, Ricardo Rincones, John David Mancilla (Luis Fernando Carrero, 46′), Marco Morigi, Henrry Díaz, Charly Vegas (Santos Torrealba, 83′), Gustavo Andrés Caraballo (Yerwin Sulbarán 46′; Juan Camilo Uribe, 75′), Yimvert Berroterán (Aquiles Zamora, 66′).

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Foto: Prensa FVF