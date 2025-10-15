Las selecciones sudamericanas empezaron la preparación para el Mundial

La primera fecha FIFA posterior al cierre de las eliminatorias sudamericanas marcó el inicio de la preparación de las selecciones clasificadas al Mundial 2026.

Como común denominador, las diez escuadras de Conmebol -clasificadas o no- probaron nuevas piezas en la ventana de octubre.

Argentina, ganadora del premundial, disputó amistosos en Estados Unidos. El viernes superó 1-0 a Venezuela y el martes 0-6 a Puerto Rico.

Ecuador consiguió par de empates 1-1 el viernes ante Estados Unidos y el martes ante México, en Austin y Guadalajara respectivamente.

Colombia goleó 0-4 a México el sábado y el martes igualó 0-0 con Canadá, uno de los anfitriones de la cita universal.

Uruguay disputó partidos en Asia. En Malasia venció el viernes 1-0 a República Dominicana y el lunes 1-2 a Uzbekistán.

Brasil goleó 0-5 en su visita a Corea del Sur el viernes y el martes sufrió la primera derrota de su historia ante Japón 3-2 en Tokio.

Paraguay tuvo el mismo calendario brasileño, igualó el viernes 2-2 en Japón y el martes cayó 2-0 ante Corea del Sur en Seúl.

Bolivia arrancó el fogueo para el repechaje con un triunfo 1-0 ante Jordania el viernes y el martes cedió 3-0 ante Rusia en Moscú.

Venezuela perdió 1-0 ante Argentina en Miami el viernes y luego no pudo medirse ante Belice el martes por la cancelación del compromiso.

Las dos colistas de las eliminatorias, Chile y Perú se enfrentaron el viernes en Santiago, con triunfo local 2-1.

