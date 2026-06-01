Paraguay anunció su lista para el Mundial

La selección de Paraguay fue la última de Sudamérica en dar a conocer la convocatoria para el Mundial 2026.
Entre los 26 llamados de Gustavo Alfaro hay varias novedades de jugadores que ingresaron al proceso en marzo como José Canale, Alexandro Maidana y Gustavo Caballero.
Habituales como Gustavo Gómez, Miguel Almirón y Julio Enciso hacen parte de la lista de una selección que está de regreso en los Mundiales luego de tres ediciones.
Paraguay está en el Grupo D y debutará el 12 de junio ante el local Estados Unidos. Posteriormente enfrentará a Turquía y Australia.
Porteros: Gastón Olveira (Olimpia), Orlando Gill (San Lorenzo, ARG), Roberto Fernández (Cerro Porteño).
Defensas: Juan José Cáceres (Dynamo Moscú, RUS), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Gustavo Gómez (Palmeiras, BRA), Junior Alonso (Atlético Mineiro, BRA), José Canale (Lanús, ARG), Omar Alderete (Sunderland, ING), Alexandro Maidana (Talleres, ARG), Fabián Balbuena (Gremio, BRA).
Mediocampistas: Diego Gómez (Brighton, ING), Mauricio Magalhães Prado (Palmeiras, BRA), Damián Bobadilla (Sao Paulo, BRA), Braian Ojeda (Orlando City, EUA), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps, CAN), Matías Galarza (Atlanta United, EUA), Alejandro Romero Gamarra (Al Ain, EAU).
Atacantes: Gustavo Caballero (Portsmouth, ING), Ramón Sosa (Palmeiras, BRA), Alex Arce (Independiente Rivadavia, ARG), Isidro Pitta (RB Bragantino, BRA), Gabriel Ávalos (Independiente, ARG), Miguel Almirón (Atlanta United, EUA), Julio Enciso (Estrasburgo, FRA), Antonio Sanabria (Cremonese, ITA).
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Foto: FIFA