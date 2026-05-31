Uruguay entregó la lista mundialista

La selección de Uruguay informó este domingo su convocatoria para el Mundial 2026.
La Celeste contará con 26 jugadores, encabezados por Federico Valverde y el experimentado José María Giménez.
También están presentes Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Bentancur y el portero Fernando Muslera, quien estará por quinta vez en una Copa del Mundo.
Uruguay, que concentrará en México durante la competición, forma parte del Grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España.
Porteros: Santiago Mele (Monterrey, MEX), Fernando Muslera (Estudiantes La Plata, ARG), Sergio Rochet (Internacional, BRA).
Defensas: Guillermo Varela (Flamengo, BRA), Sebastián Cáceres (América, MEX), Ronald Araujo (Barcelona, ESP), José María Giménez (Atlético Madrid, ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers, ING), Mathías Olivera (Napoli, ITA), Matías Viña (River Plate, ARG), Joaquín Piquerez (Palmeiras, BRA).
Mediocampistas: Juan Manuel Sanabria (San Luis, MEX), Manuel Ugarte (Manchester United, ING), Emiliano Martínez (Palmeiras, BRA), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo, BRA), Facundo Pellistri (Panathinaikos, GRE), Maximiliano Araujo (Sporting, POR), Nicolás De La Cruz (Flamengo, BRA), Brian Rodríguez (América, MEX), Agustín Canobbio (Fluminense, BRA), Rodrigo Zalazar (Braga, POR), Rodrigo Bentancur (Tottenham, ING), Federico Valverde (Real Madrid, ESP).
Delanteros: Rodrigo Aguirre (América, MEX), Darwin Núñez (Al Hilal, ARS), Federico Viñas (Real Oviedo, ESP).
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Foto: Yahoo