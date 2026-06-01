Ecuador definió su convocatoria para el Mundial

La lista de 26 convocados para el Mundial 2026 de Ecuador fue dada a conocer a través de un video publicado por la federación de ese país.
El equipo está encabezado por Willian Pacho, flamante campeón de Europa, y el experimentado Enner Valencia.
En el listado de Sebastián Beccacece también está Moisés Caicedo, quien finalmente no cumplirá suspensión por su expulsión en la última fecha de las eliminatorias.
El elenco meridional debutará en el Grupo E el 14 de junio frente a Costa de Marfil, en una llave en la que también están Curazao y Alemania.
Porteros: Hernán Galíndez (Huracán, ARG), Moisés Ramírez (Kifisia, GRE), Gonzalo Valle (LDU Quito).
Defensas: Willian Pacho (PSG, FRA), Piero Hincapié (Arsenal, ING), Pervis Estupiñán (Milan, ITA), Joel Ordóñez (Brujas, BEL), Félix Torres (Internacional, BRA), Jackson Porozo (Tijuana, MEX), Ángelo Preciado (Atlético Mineiro, BRA).
Mediocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea, ING), Anthony Valencia (Royal Antwerp, BEL), Denil Castillo (Midtjylland, DIN), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Alan Franco (Atlético Mineiro, BRA), Pedro Vite (Pumas UNAM, MEX), Kendry Páez (River Plate, ARG), Alan Minda (Atlético Mineiro, BRA), Yaimar Medina (Genk, BEL).
Delanteros: Gonzalo Plata (Flamengo, BRA), John Yeboah (Venezia, ITA), Nilson Angulo (Anderlecht, BEL), Kevin Rodríguez (Union Saint Gilloise, BEL), Jordy Caicedo (Huracán, ARG), Jeremy Arévalo (Stuttgart, ALE), Enner Valencia (Pachuca, MEX).
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Foto: Yahoo