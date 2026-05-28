Argentina dio su lista de convocados para el Mundial

Este jueves, Argentina anunció su lista de 26 convocados con los que defenderá el título en el Mundial 2026.

La base de Lionel Scaloni se mantuvo, al citar a 17 campeones en Catar 2022, con lo que las novedades son más bien pocas.

La más llamativa la de Facundo Medina tomando el lugar de Marcos Acuña. También aparecen jóvenes como Nicolás Paz y Valentín Barco.

Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía, Marcos Senesi y Gianluca Prestianni figuran entre los ausentes. Por otro lado, Giovani Lo Celso y José Manuel López están en la citación.

Argentina, vigente campeón mundial y bicampeón de América, está en el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania.

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa, ING), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella, FRA), Juan Musso (Atlético Madrid, ESP).

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Defensas: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético Madrid, ESP), Lisandro Martínez (Manchester United, ING), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella, FRA), Cristian Romero (Tottenham, ING), Facundo Medina (Olympique Marsella, FRA), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, FRA).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami, EUA), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, ALE), Enzo Fernández (Chelsea, ING), Alexis Mac Allister (Liverpool, ING), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Valentín Barco (Estrasburgo, FRA), Thiago Almada (Atlético Madrid, ESP), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, ESP), Nicolás González (Atlético Madrid, ESP), Nicolás Paz (Como, ITA).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, EUA), Lautaro Martínez (Inter Milán, ITA), José Manuel López (Palmeiras, BRA), Julián Alvarez (Atlético Madrid, ESP).

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Foto: Yahoo