La Vinotinto tuvo la pelota y venció a Australia

La Vinotinto venció 1-0 a Australia en Houston, en el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA de noviembre.

La selección venezolana tuvo la posesión del balón gran parte del primer tiempo y fue minando poco a poco la férrea defensa de un equipo que intentó rápidos contraataques.

Sin embargo, el primer aviso fue del cuadro de la AFC, con un tiro en el área de Nestory Irankunda tapado por José David Contreras.

Venezuela acumuló ocasiones con un disparo y un cabezazo de Jesús Ramírez tapado por Patrick Beach, además de un tiro de Gleiker Mendoza también parado por el portero.

La Vinotinto sacó cada vez más provecho por las bandas, hasta que en el minuto 38 ingresó por la derecha Ender Echenique y habilitó a Ramírez, quien marcó con un toque en el área pequeña.

Australia arriesgó un poco más en el arranque del segundo tiempo y eso permitió a la selección nacional más espacios por la izquierda.

Ramírez volvió a poner a prueba a Beach con un potente remate y Alessandro Milani falló en el área una buena acción colectiva trazada por la zona izquierda.

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Con las modificaciones de ambos lados, el partido fue perdiendo intensidad. Venezuela mantuvo el balón, con posesiones largas que no rompieron la defensa rival.

Australia hizo un esfuerzo final y Contreras evitó el empate ante un remate cruzado de Al Hassan Touré.

La Vinotinto obtuvo su primera victoria desde el Desastre de Maturín y el martes se medirá a Canadá en Fort Lauderdale para cerrar la ventana internacional.

1- Venezuela: José David Contreras, Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Luis Francisco Balbo (Alessandro Milani, 31′), Daniel Pereira, Cristian Cásseres Yepes, Telasco Segovia (José Hernández Chávez, 84′), Ender Echenique (David Martínez, 78′), Gleiker Mendoza (Matías Lacava, 84′), Jesús Ramírez (Kevin Kelsy, 78′). DT: Fernando Aristeguieta.

0- Australia: Patrick Beach, Lewis Miller, Jason Geria (Cameron Burgess, 44′), Milos Degenek, Kai Trewin, Craig Goodwin (Callum Elder, 46′), Connor Metcalfe (Riley McGree, 66′), Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler (Jackson Irvine, 78′), Nestory Irankunda (Al Hassan Touré, 78′), Mohamed Touré (Martin Boyle, 66′). DT: Tony Popovic.

Goles: Jesús Ramírez 38′.

Árbitro: Armando Villarreal (Estados Unidos).

Amonestados: Segovia – Irankunda.

Estadio: Shell Energy Stadium, Houston, Estados Unidos.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images