La Vinotinto trabaja en Margarita

El módulo vinotinto de jugadores del torneo venezolano se está desarrollando esta semana en el CNAR de Margarita.

«Queremos darnos aperturas también a una carpeta o un mundo de jugadores que sea mucho más grande dentro de nuestro ecosistema y eso es la inclusión de jugadores del torneo local«, comentó el seleccionador Oswaldo Vizcarrondo en declaraciones difundidas por la FVF.

Con 24 convocados, la Vinotinto completará el primer microciclo del año este jueves. Los futbolistas de Deportivo Táchira y Carabobo FC no están presentes por sus compromisos de Copa Libertadores.

Al igual que con los jugadores del exterior, con los del ámbito doméstico se busca «querer darle protagonismo al balón, que quiere adaptarse a las condiciones que se presentan también, vamos a tratar de no dejar nada al azar«.

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La lista incluye mucha juventud pero también a un grupo de futbolistas que ya ha disputado encuentros con la selección venezolana: «No solo es el conocimiento de lo que queremos transmitir y que ellos lo generen, sino también la parte humana, de cómo están relacionados o responsabilizados hacia lo que es su país«.

Los primeros compromisos del año para la Vinotinto serán el 27 y el 30 de marzo ante Trinidad y Tobago y Uzbekistán en el FIFA Series.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF