La Vinotinto tiene fechas para la última doble jornada de eliminatorias

La Conmebol confirmó las fechas y horarios de la última doble jornada del premundial sudamericano, en la que Venezuela se medirá a Argentina y Colombia.

La penúltima se jugará el jueves 4 de septiembre, con cuatro de los partidos a la misma hora. El Brasil-Chile se disputará una hora más tarde.

La Vinotinto visitará a la Albiceleste en Buenos Aires ese día a las 7 y 30 de la noche, hora venezolana.

La jornada final de las eliminatorias se disputará el martes 9 de septiembre, con cuatro partidos en la misma franja y el Ecuador-Argentina media hora más temprano.

Venezuela recibirá en Maturín a Colombia, a las 7 y de la noche.

De esta manera, el estadio Monumental monaguense será la primera sede en tener todos los partidos de la Vinotinto en un premundial desde 1989.

Loading...

En la doble tanda de septiembre estarán en juego tres boletos directos al Mundial 2026 y el puesto de repechaje, que actualmente ocupa la Vinotinto.

Eliminatorias sudamericanas Mundial 2026

Jornada 17

Jueves 4 septiembre

Uruguay vs. Perú – Montevideo – 7:30 pm

Colombia vs. Bolivia – Barranquilla – 7:30 pm

Paraguay vs. Ecuador – Asunción – 7:30 pm

Argentina vs. Venezuela – Buenos Aires – 7:30 pm

Brasil vs. Chile – Rio de Janeiro – 8:30 pm

Jornada 18

Martes 9 septiembre

Ecuador vs. Argentina – Guayaquil – 7:00 pm

Perú vs. Paraguay – Lima – 7:30 pm

Venezuela vs. Colombia – Maturín – 7:30 pm

Bolivia vs. Brasil – El Alto – 7:30 pm

Chile vs. Uruguay – Santiago – 7:30 pm

Horarios de Venezuela

Calendario sujeto a modificación

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF