La Vinotinto tendrá un módulo Futve desde el 15 de febrero

El ciclo de Oswaldo Vizcarrondo al frente de la Vinotinto iniciará oficialmente el 15 de febrero, cuando se ponga en marcha el primer módulo de 2026.

La FVF informó que del 15 al 19 de febrero en el CNAR de Margarita, la selección venezolana «realizará su primer módulo de trabajo de este nuevo ciclo con jugadores del fútbol local«.

La convocatoria de los futbolistas de la Liga Futve será dada a conocer en los próximos días.

Vizcarrondo fue presentado en enero como el seleccionador vinotinto para los ciclos mundialistas de 2030 y 2034, luego de haber sido interino en el cierre de 2025.

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Adicionalmente, la Vinotinto sub-20 tendrá su primer microciclo con Juan Domingo Tolisano del 5 al 16 de febrero en Margarita y del 17 al 20 en Barquisimeto.

La Vinotinto sub-17 viajará a Argentina para participar en un torneo preparatorio ante Chile, Argentina, Perú y Talleres de Córdoba, del 8 al 15 de febrero. El 23 y 24 tendrá amistosos ante Uruguay en ese país.

Por otro lado, se realizarán labores de scouteo por regiones en las categorías sub-14 y sub-15 del 24 de febrero al 7 de marzo en los estados Zulia, Táchira y Bolívar y en Caracas.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo