La Vinotinto subió dos puestos en el ranking FIFA

La FIFA publicó este jueves el ranking de selecciones, en el que la Vinotinto escaló un par de casillas.

Venezuela subió del puesto 50 al 48, luego de vencer a Australia y caer ante Canadá en los amistosos de la fecha FIFA.

La clasificación mantuvo a España en el primer lugar y a Argentina en el segundo, siendo la mejor de Sudamérica.

El ranking de noviembre es de los más importantes del actual ciclo mundialista, ya que determinó que España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania serán junto a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá los cabezas de serie del sorteo del Mundial, que se realizará el 5 de diciembre.

El listado también estableció a República Democrática del Congo e Irak como los finalistas del repechaje intercontinental y la ubicación de los 16 equipos que disputarán el repechaje europeo, cuyos sorteos serán este jueves.

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Ranking FIFA – Noviembre 2025

1- España 1877.18 puntos

2- Argentina 1873.33

3- Francia 1870

4- Inglaterra 1834.12

5- Brasil 1760.46

6- Portugal 1760.38

7- Países Bajos 1756.27

8- Bélgica 1730.71

9- Alemania 1724.15

10- Croacia 1716.88

11- Marruecos 1713.12

12- Italia 1702.06

13- Colombia 1701.3

14- Estados Unidos 1681.88

15- México 1675.75

16- Uruguay 1672.62

17- Suiza 1654.69

18- Japón 1650.12

19- Senegal 1648.07

20- Irán 1617.02

22- Corea del Sur 1599.45

23- Ecuador 1591.73

24- Austria 1585.51

26- Australia 1574.01

27- Canadá 1559.15

29- Noruega 1553.14

30- Panamá 1540.43

34- Egipto 1520.68

35- Argelia 1516.37

36- Escocia 1506.77

39- Paraguay 1501.5

40- Túnez 1497.13

42- Costa de Marfil 1489.59

48- Venezuela 1465.22

50- Uzbekistán 1462.03

51- Catar 1461.6

52- Perú 1459.57

53- Chile 1457.84

60- Arabia Saudita 1428.74

61- Sudáfrica 1426.73

66- Jordania 1377.66

68- Cabo Verde 1367.95

72- Ghana 1351.09

76- Bolivia 1329.56

82- Curazao 1302.7

84- Haití 1294.49

86- Nueva Zelanda 1279.25

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Foto: Prensa FVF