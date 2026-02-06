La Vinotinto sub-20 tendrá su primer módulo del año

La Vinotinto sub-20 tendrá durante las próximas dos semanas su primer microciclo del año, entre Margarita y Barquisimeto.

El módulo marcará, además, el inicio del trabajo de Juan Domingo Tolisano al frente de la selección venezolana juvenil.

La primera convocatoria es extensa e incluye a varios de los mundialistas sub-17, así como a cuatro jugadores que hacen vida fuera del país.

La Vinotinto sub-20 entrenará en el CNAR insular del 5 al 16 de febrero y luego estará entre el 17 y el 20 en el estado Lara para jugar amistosos.

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Foto: Archivo