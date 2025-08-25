La Vinotinto sub-17 superó por segunda vez a Honduras

La preparación de la selección de Venezuela para el Mundial sub-17 continuó en el CNAR de Margarita con amistosos ante Honduras.

Este lunes, la Vinotinto juvenil venció 1-0 al cuadro centroamericano, con un gol de Ender Albarrán en el minuto 17.

La alineación de Oswaldo Vizcarrondo fue la siguiente: Ángel Pérez, Alejandro Hernández, Luis Karbowski, Luigi Pagano, Dioner Fuentes, Marco Libra (Yimvert Berroterán, 75′), Wiliander Muñoz (Helzon Pomozy, 62′), Román Lozada, Andrés Bolaño (Yerwin Sulbarán, 87′), Ender Albarrán (Henrry Díaz, 62′), David García (Diego Claut, 75′).

Loading...

El viernes, en el primer duelo, también se impuso Venezuela, 2-0 con tantos de Yerwin Sulbarán e Iván Molina.

Por su parte, la Vinotinto sub-16, dirigida por Jhonny Ferreira, está realizando un módulo de trabajo en Caracas de cara a un torneo preparatorio en Alemania.

La Vinotinto sub-15, a cargo de Marcelo Lamas, trabajará en Barquisimeto como preparación para la Liga Evolución sub-15 de la Conmebol.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF