La Vinotinto sub-17 iniciará este martes el hexagonal del Sudamericano

La fase final del Sudamericano sub-17 empezará este martes en Quito, con la selección de Venezuela midiéndose a la de Brasil.

El hexagonal definirá al campeón de América de la categoría y repartirá cuatro cupos al Mundial sub-17, que se disputará entre noviembre y diciembre de 2023 en sede por definir.

La Vinotinto sub-17 clasificó como tercera del grupo B de la primera fase, con un triunfo, dos empates y una derrota en los duelos disputados en Guayaquil.

Se reencontrará con Argentina y Paraguay en esta instancia, además de chocar con Brasil, Chile y Ecuador, provenientes del grupo A.

La delegación nacional llegó el domingo a la capital ecuatoriana, donde encarará los cinco partidos de la fase final entre el 11 y el 23 de abril, sin novedades en cuanto a suspendidos o lesionados.

Calendario vinotinto – Hexagonal Sudamericano sub-17 2023

Martes 11 abril – 5:30 pm – Estadio Atahualpa – Brasil vs. Venezuela

Viernes 14 abril – 5:30 pm – Estadio Rodrigo Paz Delgado – Argentina vs. Venezuela

Lunes 17 abril – 5:30 pm – Estadio Atahualpa – Chile vs. Venezuela

Jueves 20 abril – 3:00 pm – Estadio Rodrigo Paz Delgado – Venezuela vs. Paraguay

Domingo 23 abril – Horario por definir – Estadio Atahualpa – Venezuela vs. Ecuador

Horarios de Venezuela, ambos estadios están ubicados en Quito.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF