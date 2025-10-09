La Vinotinto sub-17 entra en el último mes de preparación para el Mundial

La FVF anunció la planificación de la selección de Venezuela en las semanas previas al Mundial sub-17 de Catar.

La delegación vinotinto se trasladó entre el miércoles y el jueves a Emiratos Árabes Unidos, donde se instalará para los entrenamientos y partidos antes de la cita universal del próximo mes.

En Dubai, la Vinotinto sub-17 enfrentará del 20 al 27 de octubre un torneo preparatorio ante Burkina Faso, Uzbekistán, Uganda y Marruecos, además de un amistoso el 29 ante Japón.

La llegada a Catar para el Mundial está prevista para el 31 de octubre.

El plantel dirigido por Oswaldo Vizcarrondo enfrentará en el Grupo E del Mundial sub-17 a Inglaterra, Egipto y Haití.

La lista de convocados es de 27 jugadores, incluidos Marcos Maitán y Gustavo Caraballo, quienes actualmente están concentrados con la Vinotinto mayor de cara a los amistosos ante Argentina y Belice.

Foto: Prensa FVF