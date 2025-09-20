La Vinotinto sub-17 cayó en el segundo amistoso ante Colombia

La selección de Venezuela perdió por segunda vez ante la de Colombia, como parte de la preparación para el Mundial sub-17.

La Vinotinto juvenil cedió 1-0 ante el combinado cafetero, en un amistoso disputado en Ocaña.

El gol colombiano fue obra de Miguel Marulanda en el minuto 23.

La selección venezolana cayó también en el primer amistoso, 2-0 el miércoles en Cúcuta.

La alineación del seleccionador Oswaldo Vizcarrondo fue la siguiente: Alan Vázquez, Alejandro Hernández (Román Davis, 46′), Eider Barrios, Marcos Maitán, Dioner Fuentes, Wiliander Muñoz (John Mancilla, 75′), Román Lozada (Gustavo Caraballo, 46′), Iván Molina (Henrry Díaz, 46′), Juan Camilo Uribe (Yerwin Sulbarán, 85′), Ender Albarrán (Yimvert Berroterán, 63′), David García (Diego Claut, 63′).

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF