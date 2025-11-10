La Vinotinto sub-17 avanzó como primera del Grupo E

La selección de Venezuela venció 4-2 a la de Haití en su tercera presentación en el Mundial sub-17 de Catar y obtuvo el primer puesto del Grupo E.

Pese a tener seis modificaciones en el once titular, la Vinotinto arrancó el partido buscando el arco contrario y rápidamente se adelantó con un gol de Diego Claut tras un centro desde la izquierda de Ricardo Rincones en el minuto 6.

El asedio venezolano continuó y en el 14 John Mancilla aumentó la cuenta al ejecutar un penal. La ansiedad de los atacantes criollos al definir y el trabajo del portero Richie Valcourt impidieron que el marcador se abultase más.

Haití tuvo una actitud combativa y fue cada vez más claro en su accionar ofensivo, hasta que una jugada por la derecha permitió el remate en la entrada del área de Dabens Jacquet para el descuento en el 41.

La segunda etapa tuvo a ambos elencos lanzados al ataque, con espacios para jugar. El once caribeño no desistió y llegó a la igualdad en el 72, con una definición de Woodson Felix tras un pase desde la izquierda.

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La Vinotinto reaccionó, golpeada en el orgullo, y en el 80 marcó el tercero, luego de que David García superó a dos contrarios en el área haitiana. El cierre fue venezolano y García anotó el cuarto de penal en el tiempo adicional.

Tras conseguir ser una de las primeras de grupo, la selección venezolana aguardará a que se complete la fase de grupos para conocer a su rival en los dieciseisavos de final.

4- Venezuela: Ángel Pérez, Román Davis, Marcos Maitán, Eider Barrios, Ricardo Rincones (Dioner Fuentes, 86′), Williander Muñoz (Marco Libra, 65′), John Mancilla, Gustavo Caraballo (Andrés Bolaño, 73′), Juan Camilo Uribe (Yerwin Sulbarán, 65′), David García, Diego Claut (Ender Albarrán, 65′). DT: Oswaldo Vizcarrondo.

2- Haití: Richie Valcourt, Emerson Alexis, Dieuvens Rezil, Dave Bernard, Medinel Zamor, Bill Meranvil, Miguel Joseph, Franco Celestin, Woodson Felix, Emerson Laissé (Rhode Louissaint, 86′), Dabens Jacquet (Nikolai Pierre, 83′). DT: Eddy Cesar.

Goles: Diego Claut 6′ John Mancilla 14′ p David García 80′ 90+4′ p – Dabens Jacquet 41′ Woodson Felix 72′

Árbitro: Faisal Al Balawi (Arabia Saudita).

Amonestados: Davis, Maitán – Jacquet, Bernard, Zamor.

Estadio: Aspire Zone Pitch 9, Doha, Catar.

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Foto: Prensa FVF