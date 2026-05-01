La Vinotinto se medirá a Turquía en junio

La FVF confirmó este viernes el primer amistoso de la fecha FIFA de junio, en el que la Vinotinto enfrentará a Turquía.

La selección de Venezuela se medirá a la escuadra europea el 6 de junio a las 7 de la noche, hora venezolana, en el estadio Inter Miami de la ciudad estadounidense de Miami.

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Será el tercer compromiso de la Vinotinto en lo que va de año, luego de disputar la FIFA Series en marzo ante Trinidad y Tobago y Uzbekistán.

Turquía disputará el encuentro como parte de su preparación para el Mundial 2026, en una fecha FIFA en la que chocará ante Macedonia del Norte el 1 de junio en Estambul.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF