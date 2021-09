La Vinotinto se medirá a Brasil, Ecuador y Chile en octubre

La Conmebol confirmó las sedes y horarios de los partidos correspondientes a la triple tanda de las eliminatorias sudamericanas que se disputarán el próximo mes, con la Vinotinto enfrentando a Brasil, Ecuador y Chile.

La selección venezolana mantendrá la sede del estadio Olímpico de la UCV para medirse a la Canarinha y la Tri, mientras que jugará fuera de casa ante la Roja.

La triple fecha permitirá a las escuadras de Conmebol recuperar el segundo de los partidos pendientes de los suspendidos en marzo. Además marcará el inicio de la segunda mitad del premundial rumbo a Catar 2022.

Venezuela es última de la tabla, con 4 puntos en 9 encuentros, luego de caer en el combo de septiembre, ante Argentina, Perú y Paraguay.

Fecha 11 – Jueves 7 octubre

Uruguay vs. Colombia – Montevideo – 7:00 pm

Venezuela vs. Brasil – Caracas – 7:30 pm

Paraguay vs. Argentina – Asunción – 8:00 pm

Ecuador vs. Bolivia – Guayaquil – 8:30 pm

Perú vs. Chile – Lima – 9:00 pm

Fecha 5 – Domingo 10 octubre

Bolivia vs. Perú – La Paz – 4:00 pm

Venezuela vs. Ecuador – Caracas – 4:30 pm

Colombia vs. Brasil – Barranquilla – 5:00 pm

Argentina vs. Uruguay – Buenos Aires – 7:30 pm

Chile vs. Paraguay – Santiago – 8:00 pm

Fecha 12 – Jueves 14 octubre

Bolivia vs. Paraguay – La Paz – 4:00 pm

Colombia vs. Ecuador – Barranquilla – 5:00 pm

Argentina vs. Perú – Buenos Aires – 7:30 pm

Chile vs. Venezuela – Santiago – 8:00 pm

Brasil vs. Uruguay – Manaus – 8:30 pm

Lavinotinto.com

Foto: EFE