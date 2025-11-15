La Vinotinto se despidió del Mundial sub-17

La selección de Venezuela cayó 1-2 ante la de Corea del Norte y quedó eliminada en los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 de Catar.

La escuadra asiática sacó renta de su ventaja en la primera parte pese a la reacción de la Vinotinto en la segunda mitad.

Yu Jin Kim abrió la cuenta en el minuto 13 y la aumentó con un penal en el 31. En el 62 descontó Juan Camilo Uribe tras una jugada colectiva por la zona derecha.

Venezuela estuvo cerca de la igualdad con un tiro en el tramo final de David García repelido por el meta Kim Jong Hun.

Con su única derrota en la edición 2025, la Vinotinto se despidió del certamen que se disputa en Catar, luego de ser puntero del Grupo E con dos triunfos y un empate.

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1- Venezuela: Alan Vázquez, Román Davis, Marcos Maitán, Eider Barrios (Juan Camilo Uribe, 34′), Luigi Pagano, Marco Libra, Williander Muñoz (John Mancilla, 46′), Yerwin Sulbarán (Gustavo Caraballo, 81′), Dioner Fuentes, Yimvert Berroterán (David García, 46′), Diego Claut (Ender Albarrán, 79′). DT: Oswaldo Vizcarrondo.

2- Corea del Norte: Kim Jong Hun, Kyong Bong Ri, Chung Hyok Choe, Se Ung Kim, Pak Ryong U, Ri Hyok Gwang (Il Bok Han, 67′; Tae Guk Kim, 90+2′), So Jin Song, Jin Sok An, Kwang Song Pak, Kang Rim Ri (Myong Bom Kang, 81′), Yu Jin Kim. DT: Chol Min Rim.

Goles: Juan Camilo Uribe 62′ – Yu Jim Kim 13′ 31′ p.

Árbitro: Rohit Saggi (Noruega).

Amonestados: Maitán, Sulbarán, Pagano, Uribe – Kang Rim Ri, Pak Ryong U, Kim Jong Hun.

Estadio: Aspire Zone Pitch 4, Doha, Catar.

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Foto: Getty images