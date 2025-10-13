La Vinotinto se desconcentró tras la cancelación del amistoso ante Belice

La Vinotinto puso fin a su concentración este domingo en la mañana, luego de confirmarse la cancelación del partido amistoso que estaba previsto para este martes en Chicago frente a Belice.

Los jugadores de la selección de Venezuela partieron hacia sus respectivos clubes y quedaron desafectados oficialmente del combinado nacional.

El director técnico interino, Oswaldo Vizcarrondo, viajó este lunes junto a su cuerpo técnico rumbo a Dubái, donde se sumará al grupo de trabajo que prepara el Mundial Sub-17 de Qatar 2025.

Venezuela viene de caer 1-0 frente a Argentina en un amistoso disputado en el Hard Rock Stadium, en el que Vizcarrondo dejó una imagen mucho más sólida que su antecesor, el argentino Fernando “Bocha” Batista, quien no logró clasificar al Mundial ni alcanzar el repechaje, tras aquella dolorosa derrota 6-3 en Maturín.

La Federación Venezolana de Fútbol continúa en la búsqueda de un nuevo seleccionador, con la mira puesta en un entrenador extranjero, mientras la afición vinotinto aguarda por conocer el rumbo que tomará el equipo nacional.

Por ahora, todas las miradas se enfocan en los juveniles que representarán a Venezuela en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025, donde comienza a gestarse el futuro de la selección.

