La Vinotinto con grupos definidos para los mundiales sub-17

La FIFA realizó el sorteo del Mundial sub-17, en el que la Vinotinto participará tanto en masculino como en femenino.

El Mundial sub-17 de Catar tendrá a Venezuela encuadrada en el Grupo K, junto a México, Rumanía y Camerún.

En la Aspire Zone de Al Rayyan, la Vinotinto enfrentará a Camerún el 21 de noviembre; a Rumanía el 24 y a México el 27.

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El formato será el mismo del año pasado, con 48 selecciones en 12 grupos, avanzando de ronda los dos primeros y los ocho mejores terceros.

La Vinotinto femenina formará parte del Grupo D del Mundial Femenino sub-17 de Marruecos, que se jugará en octubre. Se medirá a Francia, Japón y el tercer clasificado de África (Zambia/RD Congo o Etiopía/Burundi).

La competición reunirá a 24 selecciones en 6 grupos, clasificando a octavos de final los dos mejores de cada llave y los cuatro mejores terceros.

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Foto: Prensa FVF