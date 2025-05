La Vinotinto recibirá a Bolivia el 6 de junio

La Conmebol oficializó el calendario de las fechas 15 y 16 de las eliminatorias al Mundial 2026, en las que la selección de Venezuela se medirá a las de Bolivia y Uruguay.

La Vinotinto recibirá a la Verde en Maturín, el viernes 6 de junio a las 6 de la tarde, en un duelo directo por el puesto de repechaje.

El martes 10 a las 7 de la noche, hora venezolana, la selección nacional visitará a la Celeste en el estadio Centenario de Montevideo.

La doble fecha de junio es la penúltima en el premundial sudamericano, en el que Venezuela marcha en el séptimo lugar -que da acceso al repechaje- con 15 puntos.

Eliminatorias sudamericanas Mundial 2026

Jornada 15

Jueves 5 junio

Paraguay vs. Uruguay – Asunción – 7:00 pm

Ecuador vs. Brasil – Guayaquil – 7:00 pm

Chile vs. Argentina – Santiago – 9:00 pm

Viernes 6 junio

Colombia vs. Perú – Barranquilla – 4:30 pm

Venezuela vs. Bolivia – Maturín – 6:00 pm

Jornada 16

Martes 10 junio

Bolivia vs. Chile – El Alto – 4:00 pm

Uruguay vs. Venezuela – Montevideo – 7:00 pm

Argentina vs. Colombia – Buenos Aires – 8:00 pm

Brasil vs. Paraguay – Sao Paulo – 8:45 pm

Perú vs. Ecuador – Lima – 9:30 pm

