La Vinotinto quedó eliminada de la peor forma posible

Fue la noche más lamentable que se recuerde de la selección de Venezuela. Un 3-6 en contra ante Colombia en Maturín enterró en el último partido de las eliminatorias la opción de ir al Mundial 2026.

Aunque estuvo en ventaja dos veces, la Vinotinto fue arropada por el cuadro visitante y en el segundo tiempo se quedó sin respuestas mientras era humillada.

El dibujo inicial criollo mostró un 4-4-2 con poca marca en la mitad. La fórmula pareció funcionar porque en el minuto 3 una buena definición de Telasco Segovia abrió el marcador.

Colombia respondió de inmediato con un gol de Yerri Mina en el 10. En el 12, Josef Martínez adelantó otra vez a Venezuela. Si se paraba el tiempo allí, todavía las calles del país estuviesen desbordadas de gente y no vacías.

Sin embargo, Colombia tomó el control paulatinamente, encerró al local en su campo y el empate fue cuestión de tiempo. Llegó en el 42, con Luis Javier Suárez. Poco después arribó la noticia del gol boliviano.

La Vinotinto se fue al descanso eliminada del Mundial y nunca más cambió esa condición. En realidad, le dio paso a una pesadilla impensada.

Colombia trituró a Venezuela durante un cuarto de hora, en el que cada ataque tenía inminencia de gol. Suárez marcó en el 50 y el 59.

La Vinotinto -dentro de la cancha y en el banquillo- quedó en shock. Cuando ya estaba el edificio desplomado a sus pies, Fernando Batista introdujo variantes. La respuesta, el quinto gol colombiano: Suárez en el 67.

José Salomón Rondón logró descontar en el 76, tras un largo rebote del errático Kevin Mier. Pero, en el 78, lo que pudo ser el cuarto gol criollo derivó en la estocada final de la visita, con Jhon Córdoba en la definición.

El milagro en forma de gol de Brasil en el El Alto no llegó. La Vinotinto tenía casi todo para ir al repechaje y terminó goleada, eliminada por su clásico rival.

Fin de ciclo. Momento de revisiones. Una decepción imborrable para el fútbol venezolano.

3- Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro (Kevin Kelsy, 63′); José Andrés Martínez, Telasco Segovia (Cristian Cásseres Yepes, 74′), Yeferson Soteldo, Eduard Bello (Jhon Murillo, 63′); José Salomón Rondón, Josef Martínez (Jefferson Savarino, 69′). DT: Fernando Batista.

6- Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Álvaro Angulo; Kevin Castaño (Jhon Arias, 77′), Jefferson Lerma (Juan Portilla, 86′), Richard Ríos; Luis Díaz, Luis Javier Suárez (Jhon Córdoba, 69′), James Rodríguez (Juan Fernando Quintero, 68′). DT: Néstor Lorenzo.

Goles: Telasco Segovia 3′ Josef Martínez 12′ José Salomón Rondón 76′ – Yerri Mina 10′ Luis Javier Suárez 42′ 50′ 59′ 67′ Jhon Córdoba 78′.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Amonestados: José Andrés Martínez.

Estadio: Monumental, Maturín.

Javier Rivera – @JavierRiveraVen

Foto: Yahoo

Lavinotinto.com