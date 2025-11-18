La Vinotinto perdió ante Canadá

El 2025 de la Vinotinto -de no mediar sorpresas- terminó este martes con una derrota 0-2 ante Canadá, en un amistoso disputado en Fort Lauderdale.

En el naciente ciclo de la selección venezolana fue el partido más discreto. Poco juego fluido, diversas interrupciones y un expulsado por cada lado.

En la primera etapa, Venezuela tuvo poca llegada y Canadá aprovechó su mejor jugada: un avance por la izquierda, con una definición de Ismaël Koné tras un rebote en el minuto 23.

Para la segunda mitad, el partido empeoró en su nivel. Cada vez más físico, los intentos criollos no prosperaron y una ráfaga violenta derivó en las expulsiones de David Martínez y Koné.

Con 10 de cada lado, se jugó un poco más aunque las faltas siguieron. La Vinotinto rozó el empate con un cabezazo de Teo Quintero y en el 83, Niko Sigur avanzó por la derecha y centró para el gol de Promise David.

Cerca del final, Jesús Ramírez -quien tuvo buenos minutos- exigió al portero canadiense y en el rebote estrelló un cabezazo en el palo.

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Con dos derrotas en tres partidos desde el final del premundial, la Vinotinto cerró el año en el que dejó escapar la oportunidad de ir al Mundial y tuvo que iniciar una abrupta renovación.

0- Venezuela: José David Contreras (Wuilker Fariñez, 46′), Adrián Cova (Ronald Hernández, 81′), Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Alessandro Milani (Keiber Lamadrid, 81′), Daniel Pereira, Cristian Cásseres Yepes, Telasco Segovia, Ender Echenique (David Martínez, 31′), Gleiker Mendoza (José Hernández Chávez, 62′), Kevin Kelsy (Jesús Ramírez, 62′). DT: Fernando Aristeguieta.

2- Canadá: Maxime Crépeau, Niko Sigur, Derek Cornelius (Joel Waterman, 33′), Alfie Jones, Richie Laryea, Ismaël Koné, Stephen Eustáquio (Nathan-Dylan Saliba, 75′), Jayden Nelson (Jacob Shaffelburg, 64′), Tajon Buchanan (Jonathan Osorio, 75′), Jonathan David (Promise David, 75′), Tani Oluwaseyi (Mathieu Choiniere, 64′). DT: Jesse Marsch.

Goles: Ismaël Koné 23′ Promise David 83′.

Árbitro: Rubiel Vazquez (Estados Unidos).

Expulsados: David Martínez 57′ – Ismaël Koné 60′.

Amonestados: Martínez, Hernández Chávez – Eustáquio, Choiniere, Laryea, Waterman, Promise David.

Estadio: Chase Stadium, Fort Lauderdale, Estados Unidos.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF