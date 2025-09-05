La Vinotinto llegó a dos eliminatorias completas sin ganar de visitante

La campaña fuera de casa en las eliminatorias sudamericanas terminó para la selección venezolana y de nuevo la completó sin victorias.

De esta manera, la Vinotinto llegó a 18 partidos sin ganar fuera de casa, con solo 2 empates, ambos obtenidos en el actual clasificatorio.

En el presente premundial, Venezuela igualó 1-1 con Brasil en octubre de 2023 y 1-1 con Perú al mes siguiente.

En las eliminatorias a Catar 2022, la Vinotinto perdió sus 9 encuentros lejos del país.

La última victoria se remonta a octubre de 2017, cuando superó 0-1 a Paraguay en la jornada final del premundial rumbo a Rusia 2018.

Desde entonces, el balance de visitante es de 2 empates y 16 derrotas, con 9 goles a favor y 41 en contra.

Pese al discreto rendimiento de visita, la Vinotinto acumula 4 triunfos y 4 empates en un invicto como local en las actuales eliminatorias que le permitirá buscar el martes en Maturín el boleto al repechaje intercontinental.

Partidos de visitante de la Vinotinto – Eliminatorias 2022 y 2026

9 octubre 2020 – Colombia 3-0 Venezuela

13 noviembre 2020 – Brasil 1-0 Venezuela

3 junio 2021 – Bolivia 3-1 Venezuela (Chancellor)

5 septiembre 2021 – Perú 1-0 Venezuela

9 septiembre 2021 – Paraguay 2-1 Venezuela (Chancellor)

14 octubre 2021 – Chile 3-0 Venezuela

11 noviembre 2021 – Ecuador 1-0 Venezuela

1 febrero 2022 – Uruguay 4-1 Venezuela (Josef Martínez)

25 marzo 2022 – Argentina 3-0 Venezuela

7 septiembre 2023 – Colombia 1-0 Venezuela

12 octubre 2023 – Brasil 1-1 Venezuela (Bello)

21 noviembre 2023 – Perú 1-1 Venezuela (Savarino)

5 septiembre 2024 – Bolivia 4-0 Venezuela

15 octubre 2024 – Paraguay 2-1 Venezuela (Aramburu)

19 noviembre 2024 – Chile 4-2 Venezuela (Savarino, Rubén Ramírez)

21 marzo 2025 – Ecuador 2-1 Venezuela (Cádiz)

10 junio 2025 – Uruguay 2-0 Venezuela

4 septiembre 2025 – Argentina 3-0 Venezuela

