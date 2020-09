La Vinotinto jugará las eliminatorias el 9 y 13 de octubre

La Vinotinto

Este lunes, la Conmebol confirmó el calendario de las dos primeras jornadas de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2022, con partidos para la selección venezolana los días 9 y 13 de octubre.

El primer encuentro de la Vinotinto rumbo a Catar será contra Colombia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el 9 de octubre a las 7 y 30 de la noche, hora venezolana.

La segunda presentación criolla será en el Metropolitano de Mérida, el 13 de octubre a las 6 de la tarde frente a Paraguay.

El pasado viernes fue hecha pública la lista previa de 40 convocados de José Peseiro para la doble fecha, los primeros partidos que disputará Venezuela en 2020.

Calendario de las eliminatorias (Horarios de Venezuela)

Primera jornada

Loading...

8 de octubre

6:45 pm – Montevideo – Uruguay vs. Chile

7:30 pm – Asunción – Paraguay vs. Perú

8:10 pm – Buenos Aires – Argentina vs. Ecuador

9 de octubre

7:30 pm – Barranquilla – Colombia vs. Venezuela

8:30 pm – Sao Paulo – Brasil vs. Bolivia

Segunda jornada

13 de octubre

4:00 pm – La Paz – Bolivia vs. Argentina

5:00 pm – Quito – Ecuador vs. Uruguay

6:00 pm – Mérida – Venezuela vs. Paraguay

7:00 pm – Santiago – Chile vs. Colombia

10:15 pm – Perú vs. Brasil.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo