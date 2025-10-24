La Vinotinto jugará en noviembre ante Australia

La FVF informó este viernes que Australia será uno de los rivales de la Vinotinto en la doble fecha FIFA de noviembre.

La selección que pertenece a la confederación asiática tomó el lugar de Nigeria para el amistoso del 14 de noviembre en Houston.

La escuadra africana no disputará el partido debido a sus compromisos en la ronda de clasificación al repechaje de la CAF.

Loading...

Canadá será el segundo adversario de la selección de Venezuela en la ventana del próximo mes, el 18 en Fort Lauderdale.

La Vinotinto jugó un amistoso en octubre ante Argentina, derrota 1-0, mientras que el segundo ante Belice fue cancelado.

Amistosos Vinotinto – Fecha FIFA noviembre 2025

14 noviembre – 9:30 pm – Shell Energy Stadium, Houston – Venezuela vs. Australia

18 noviembre – 8:30 pm – Chase Stadium, Fort Lauderdale – Venezuela vs. Canadá

Lavinotinto.com

Foto: Archivo